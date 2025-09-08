В "Балдаурене" дети жили в переполненных классах без санитарных условий
Прокуратура Бурабайского района провела проверку деятельности РГКП "Республиканский учебно-оздоровительный центр Балдаурен" и выявила системные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, а также превышение проектной мощности лагеря, передает BAQ.KZ.
По техническому паспорту центр рассчитан на 400 мест, однако в одной смене фактически размещено 574 ребёнка — на 43% больше допустимой нормы. Для проживания использовались 12 учебных кабинетов, не приспособленных для проживания и не оборудованных санитарными узлами. Вместо положенных 6 человек в комнатах проживало по 9.
Прокуратура также отметила неравный подход к размещению детей: те, кто отдыхал за счёт государственной квоты, размещались в переполненных и неподготовленных помещениях, тогда как дети на коммерческой основе находились в отдельных комнатах с душевыми и всеми необходимыми условиями.
Для устранения нарушений и привлечения виновных к ответственности инициированы меры прокурорского реагирования. Особое внимание уделено недопустимости создания угрозы жизни и здоровью детей в будущем.
