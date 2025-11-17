Выставка картин "JULDYZ", посвящённая казахстанскому певцу Димашу Кудайбергену, открылась 12 ноября в берлинской галерее Erster Erster, передает BAQ.KZ со ссылкой на Dimashnews.

Экспозиция приурочена к сольному концерту артиста "Stranger", состоявшемуся 14 ноября в Max-Schmeling-Halle, расположенной неподалёку.

Автор работ - художник Punktgeläut. Масляные и карандашные портреты отражают ключевые моменты творческого пути Димаша и вызывают у поклонников ассоциации с наиболее значимыми этапами его карьеры. Среди представленных работ - не только изображения певца, но и атмосферные портреты Раушан Кудайберген и Расула Усманова.

"Голос Димаша выходит за рамки жанров и стилей. В честь его первого берлинского концерта мы представляем небольшую коллекцию портретов, передающих масштаб влияния артиста - как музыканта, защитника мира и образования, поддерживающего молодых талантов и продвигающего Казахстан", - отметил автор выставки.

Посетить экспозицию можно бесплатно до 17 ноября. Половина средств, полученных от продажи картин, будет направлена в благотворительный фонд "Сәби", реализующий проекты в сфере образования и охраны окружающей среды в Казахстане.