В берлинском районе Веддинг днём в четверг произошёл резонансный инцидент: автомобиль BMW выехал на тротуар и сбил группу детей, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на BILD.

По предварительным данным, автомобиль при повороте задел колонну школьников в возрасте 7–8 лет, двигавшихся по тротуару.

Из 15 детей шестеро получили медицинскую помощь на месте, трое были госпитализированы с лёгкими травмами в клинику "Вирхов". Серьёзные повреждения получила сопровождавшая их воспитательница, её также доставили в больницу. Сам водитель не пострадал.

По информации полиции, на данный момент исключена версия преднамеренного наезда.

"Основной причиной аварии считается неосторожное и невнимательное вождение. Однако поведение молодого водителя вызвало подозрения — есть вероятность, что он находился под воздействием наркотиков. В связи с этим у него взяли анализ крови, а сам он был задержан", - пишет издание.

На месте происшествия продолжают работать полиция и пожарные, они обеспечивают безопасность и оказывают помощь детям. К месту аварии прибежали встревоженные родители, чтобы забрать своих детей.