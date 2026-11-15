В Берлине задержали 22 человека на молодежной акции против военного призыва

В Берлине во время акции молодежного движения Gen Z regelt («Поколение Z решает») задержали 22 человека. Демонстрация прошла в районе Шарлоттенбург и собрала около 1,2 тысячи участников.

Как сообщает Berliner Zeitung, по данным полиции, в ходе мероприятия также возбудили 13 уголовных дел. Они связаны с нарушением общественного порядка, нападением, сопротивлением при задержании и нарушением правил обращения со взрывчатыми веществами.

Участники собрались на площади Савиньи, затем прошли по бульвару Курфюрстендамм до станции Халензее. Большинство демонстрантов были младше 30 лет. Для охраны порядка задействовали около 700 сотрудников полиции.

Молодые люди выступили против возвращения обязательной военной службы, недостаточного финансирования школ, университетов и социальных служб, а также роста цен. Среди требований также было усиление мер по защите климата. К акции присоединились представители Коммунистического союза молодежи и других организаций.

Это уже вторая крупная акция движения в Берлине. Предыдущая состоялась 31 октября у Бранденбургских ворот. По данным полиции, тогда в ней участвовали около 5 тысяч человек, организаторы заявляли о 11 тысячах.

Следующую масштабную акцию Gen Z regelt планирует провести 20 ноября в рамках общеевропейской молодежной забастовки. Движение призывает к протестам по всей Германии. В Берлине на мероприятие зарегистрировались 15 тысяч человек. Отдельные демонстрации также запланированы у Бранденбургских ворот и на Александерплац.