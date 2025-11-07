В Берлине закроют крупнейший приют для украинских беженцев
Бывший аэропорт Тегель, где последние годы размещали беженцев из Украины, скоро прекратит работу как центр приёма, передает BAQ.KZ cо ссылкой на DW. Власти Берлина сообщили, что всех проживающих там переселят, а на территории бывшего аэропорта начнётся строительство нового жилого района.
Приют в Тегеле не раз подвергался критике из-за условий проживания — людей размещали в палатках и терминалах, хотя центр изначально задумывался лишь как временный. Некоторым украинцам пришлось провести там больше двух лет. Сейчас в Тегеле остаются около 1,5 тысячи человек — против 5 тысяч год назад.
Берлинские власти объясняют, что теперь планируют размещать беженцев в небольших объектах по всему городу, чтобы облегчить их интеграцию. Параллельно создаются 8,6 тысячи новых мест для размещения.
На месте аэропорта Тегель появится жилой район с научно-исследовательским и промышленным парком. Однако часть центра приёма сохранится: до 2026 года его переоборудуют в современный пункт прибытия, рассчитанный на 2,6 тысячи человек. Его планируют использовать до середины 2031 года.
