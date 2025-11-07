Бывший аэропорт Тегель, где последние годы размещали беженцев из Украины, скоро прекратит работу как центр приёма, передает BAQ.KZ cо ссылкой на DW. Власти Берлина сообщили, что всех проживающих там переселят, а на территории бывшего аэропорта начнётся строительство нового жилого района.

Приют в Тегеле не раз подвергался критике из-за условий проживания — людей размещали в палатках и терминалах, хотя центр изначально задумывался лишь как временный. Некоторым украинцам пришлось провести там больше двух лет. Сейчас в Тегеле остаются около 1,5 тысячи человек — против 5 тысяч год назад.

Берлинские власти объясняют, что теперь планируют размещать беженцев в небольших объектах по всему городу, чтобы облегчить их интеграцию. Параллельно создаются 8,6 тысячи новых мест для размещения.

На месте аэропорта Тегель появится жилой район с научно-исследовательским и промышленным парком. Однако часть центра приёма сохранится: до 2026 года его переоборудуют в современный пункт прибытия, рассчитанный на 2,6 тысячи человек. Его планируют использовать до середины 2031 года.