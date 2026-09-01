В Бишкеке проходит саммит «ШОС плюс»

В Бишкеке проходит встреча глав государств и представителей международных организаций в формате «ШОС плюс», передает BAQ.KZ.

В саммите принимают участие представители 18 государств и семи международных организаций. Встреча проходит после заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

В числе участников – лидеры всех десяти стран ШОС: Кыргызстана, Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.

К ним присоединились представители Азербайджана, Армении, Монголии, Турции, Лаоса, Того, Вьетнама и Египта.

Международные организации представлены ООН, СНГ, ОДКБ, ЕЭК, СВМДА и другими структурами.

Что обсуждают на «ШОС плюс»

В центре внимания участников – вопросы международной и региональной безопасности, устойчивого развития, укрепления сотрудничества и взаимодействия с международными объединениями.

Одной из центральных тем встречи стала роль ООН в построении справедливого миропорядка, а также вклад стран «ШОС плюс» в формирование многополярного мира.

Саммит «ШОС плюс» продолжил программу юбилейного саммита Шанхайской организации сотрудничества, посвященного 25-летию организации.