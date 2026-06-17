В столице Кыргызстана решили повысить зарплаты водителям муниципальных автобусов и ввести дополнительные премии за вежливое отношение к пассажирам, передает BAQ.kz со ссылкой на kaktus.media.

Как сообщил вице-мэр Бишкека Рамиз Алиев, зарплата водителей вырастет на 30%. Первое повышение на 15% уже состоялось, еще на столько же выплаты планируют увеличить в ближайшее время.

По словам чиновника, решение связано с предстоящим переходом общественного транспорта на безналичную оплату проезда. Власти считают, что отказ от наличных денег позволит повысить безопасность на дорогах.

Как отметил Алиев, некоторые водители, принимая оплату наличными, вынуждены отвлекаться от управления транспортом, а иногда ради увеличения выручки нарушают правила дорожного движения.

Кроме повышения зарплат, в Бишкеке намерены поощрять водителей за качественное обслуживание пассажиров. Одним из критериев для получения премий станет вежливость и корректное поведение во время работы.