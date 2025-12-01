В Болгарии не утихают масштабные акции протеста: десятки тысяч человек вышли на улицы Софии и других крупных городов страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews. Участники манифестаций требуют проведения честных и прозрачных выборов, а также создания независимой судебной системы, способной эффективно противостоять коррупции. Протестующие заявляют, что устали от многолетнего политического застоя и одних и тех же элит у власти.

Двадцать лет одного и того же руководства — это достаточно. Нам нужны новые лидеры, — заявил один из участников акции Николай Ненков.

По словам демонстрантов, предыдущие избирательные кампании сопровождались манипуляциями и фальсификациями, и они не намерены мириться с этим вновь. Политический кризис в стране обострился после недавних протестов против бюджетных планов правительства, предусматривавших повышение налогов и социальных взносов. Несмотря на то, что кабинет министров отозвал проект бюджета на 2026 год, это не снизило напряжение — правительство в итоге ушло в отставку.

Ожидается, что президент Болгарии Румен Радев в ближайшее время назначит временное правительство и объявит дату внеочередных парламентских выборов, которые станут восьмыми с 2021 года. Ситуация осложняется тем, что страна — член ЕС — фактически осталась без утверждённого бюджета и постоянного правительства за несколько недель до планируемого присоединения к еврозоне.