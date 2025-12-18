По меньшей мере 19 таиландских военнослужащих и 19 мирных жителей Таиланда погибли в результате текущего раунда конфликта между Таиландом и Камбоджей, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Анадолу".

Еще более 270 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Об этом в среду сообщило Министерство обороны Таиланда.

Как заявил официальный представитель ведомства Сурасант Конгсири, с вечера вторника до раннего утра среды камбоджийская сторона продолжала наносить удары по таиландской территории в приграничных районах с применением тяжелого вооружения. По его словам, в сложившейся ситуации Таиланд был вынужден дать ответный отпор.

Обострение обстановки привело к масштабному перемещению гражданского населения из приграничных районов, где продолжаются боевые действия. Власти страны предпринимают меры по обеспечению безопасности эвакуированных жителей и оказанию им необходимой помощи.

Накануне, во вторник, таиландские вооруженные силы объявили об отмене комендантского часа, который ранее был введен в ряде районов страны на фоне напряженной обстановки.

В Министерстве обороны Таиланда подчеркнули, что ситуация остается под контролем, при этом развитие событий в приграничных районах продолжает находиться в центре внимания властей и сил безопасности.