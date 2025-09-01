В Британии подростка задержали за косплей на компьютерную игру
Подросток всё еще находится под стражей.
В Лондоне полиция жестко задержала 16-летнего подростка, чей костюм персонажа из видеоигры Resident Evil был принят за реальную угрозу, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Газета.Ru.
Инцидент произошел в минувшую субботу в районе Фулхэм-Бродвей. Юноша вышел в образе HUNK — персонажа Resident Evil, облаченного в черную форму с противогазом и эмблемой корпорации Umbrella. В руках у него был муляж пистолета-пулемета MP5 с оранжевым наконечником — стандартной маркировкой бутафорского оружия.
Несмотря на это, прохожие восприняли ситуацию как угрозу и вызвали полицию. Прибывшие офицеры скрутили подростка и повалили его на землю. В результате никто не пострадал.
"16-летний юноша остается под стражей после ареста по подозрению в хранении имитации огнестрельного оружия. Арест произошел после сообщения о мальчике, демонстрирующем оружие и направляющемся к людному месту", — говорится в полицейском отчете.
По данным СМИ, в настоящий момент подросток всё еще находится под стражей.
