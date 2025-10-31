В национальном парке "Бурабай" открылись семь новых смотровых площадок, которые стали частью масштабного проекта по развитию туристической инфраструктуры, передает BAQ.KZ. со ссылкой на Комитет индустрии туризма.

Инициатива направлена на создание комфортных и безопасных условий для отдыха при сохранении природного баланса, сообщили в пресс-службе Государственного национального природного парка "Бурабай".

В рамках проекта были оборудованы современные смотровые площадки, каждая из которых гармонично вписана в природный ландшафт. Они открывают туристам новые панорамные виды на величественные горы и озёра, а также помогают снизить нагрузку на экосистему. Главная цель проекта — сделать отдых максимально бережным и экологичным, чтобы гости могли наслаждаться красотой заповедного края, не нанося вреда природе.

Каждая площадка имеет уникальную концепцию и предлагает свой неповторимый ракурс на "Жемчужину Казахстана". Например, на скале "Аютас" установлена обзорная терраса со скульптурой "Құмай тазы" и трубой для наблюдения за пейзажем, а на скале "Кебістас" (Туфелька) обустроены беседки и смотровая зона с видом на сосновые леса. Центральной точкой стал арт-объект в виде беркута на горе "Бөлектау", где также расположены лестницы, качели и обзорные трубы.

Не менее популярными станут "Махаббат алаңы" — романтичная "Долина любви" с мягким ландшафтным дизайном, и площадка "Мойнақ жартасы", предназначенная для активного отдыха. Скала "Максимка" предлагает сразу три соединённые мостиками платформы с зонами для пикника, а "Иманай бұлағы" (Иманаевский ручей) стала уютным местом для наблюдения за природой.

Проект смотровых площадок демонстрирует, как современный туризм может сочетать комфорт и экологическую ответственность. Он стал частью Комплексного плана развития курортной зоны "Бурабай" на 2025–2029 годы, который предусматривает масштабное развитие туристической, транспортной и инженерной инфраструктуры региона.

Реализация проекта позволит повысить качество туристических услуг, сохранить природное наследие и укрепить статус Бурабая как ведущего центра внутреннего туризма Казахстана.