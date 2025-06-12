В Бурабае водитель сбил пешеходов у отеля: один из пострадавших скончался
Трагедия напомнила о важности дорожной безопасности.
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11 июня в Бурабайском районе Акмолинской области произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. У одного из отелей, расположенного в поселке Бурабай, водитель автомобиля "Лада Гранта", следуя в сторону центра, совершил наезд на двух пешеходов, двигавшихся по обочине, передает BAQ.KZ.
В результате наезда 27-летний мужчина получил серьезные травмы и позднее скончался в больнице. Второй пешеход отделался легкими телесными повреждениями.
По факту происшествия начато досудебное расследование по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека).
Полиция Акмолинской области призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными, особенно вблизи туристических зон и населённых пунктов. Водителям следует снижать скорость в местах скопления пешеходов, а пешеходам — выбирать безопасные маршруты, использовать световозвращающие элементы в темное время суток и соблюдать бдительность. Родителям также напоминается о важности регулярного обучения детей правилам дорожной безопасности на личном примере.
Правоохранительные органы также опровергли появившуюся в ряде СМИ информацию о якобы четырёх пострадавших. Пострадавших было двое — мужчина и женщина. В связи с этим полиция призывает граждан доверять только официальным источникам информации и воздерживаться от распространения недостоверных данных.
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