11 июня в Бурабайском районе Акмолинской области произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. У одного из отелей, расположенного в поселке Бурабай, водитель автомобиля "Лада Гранта", следуя в сторону центра, совершил наезд на двух пешеходов, двигавшихся по обочине, передает BAQ.KZ.

В результате наезда 27-летний мужчина получил серьезные травмы и позднее скончался в больнице. Второй пешеход отделался легкими телесными повреждениями.

По факту происшествия начато досудебное расследование по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека).

Полиция Акмолинской области призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными, особенно вблизи туристических зон и населённых пунктов. Водителям следует снижать скорость в местах скопления пешеходов, а пешеходам — выбирать безопасные маршруты, использовать световозвращающие элементы в темное время суток и соблюдать бдительность. Родителям также напоминается о важности регулярного обучения детей правилам дорожной безопасности на личном примере.

Правоохранительные органы также опровергли появившуюся в ряде СМИ информацию о якобы четырёх пострадавших. Пострадавших было двое — мужчина и женщина. В связи с этим полиция призывает граждан доверять только официальным источникам информации и воздерживаться от распространения недостоверных данных.