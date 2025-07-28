В Национальной библиотеке Черногории состоялось торжественное открытие Центра Абая, приуроченное к 180-летию со дня рождения великого казахского поэта, философа и просветителя Абая Кунанбаева, передает BAQ.KZ.

Это значимое культурное событие стало новой страницей в продвижении казахской литературы и духовного наследия на международной арене.

Церемония прошла при поддержке Министерства иностранных дел и Министерства культуры и информации Республики Казахстан. Открытие Центра направлено на укрепление гуманитарных связей между Казахстаном и странами Европы, а также на популяризацию творчества Абая как символа казахской философии, поэзии и национального самосознания.

В мероприятии приняли участие дипломаты из Казахстана, Австрии, Германии, Словакии, Испании, Италии, Венгрии, Болгарии, Турции и Греции, аккредитованные в Черногории, а также представители местной интеллигенции, ученые, писатели и деятели культуры.

Фонд Центра пополнился более чем 100 уникальными документами и изданиями. Среди них — произведения Абая Кунанбаева в переводе на русский, английский, китайский и другие языки, его философские труды, а также книги по абаеведению и издания о жизни поэта. Особую ценность представляют материалы, переданные Национальной академической библиотекой Республики Казахстан и Государственным музеем-заповедником Абая "Жидебай-Бөрілі". Центр также получил труды других выдающихся казахстанских мыслителей и писателей, включая Абиша Кекилбаева, Кемеля Токаева и Таласбека Асемкулова.

Открытие Центра Абая в Подгорице стало символом культурного диалога, позволяющего европейским читателям и исследователям глубже познакомиться с казахской литературной традицией и духовным наследием. В планах — проведение литературных вечеров, лекций, переводческих проектов и мероприятий, способствующих укреплению культурного взаимодействия между странами.