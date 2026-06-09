В "Черном беркуте" их нет: новые вопросы возникли по делу Яны Легкодимовой

У матери погибшей Яны Легкодимовой возникли вопросы о том, где именно отбывают наказание осужденные за убийство девушки. Поводом стали сообщения от людей, утверждающих, что приговоренных к пожизненному лишению свободы видели не в колонии чрезвычайной безопасности "Черный беркут", а в учреждении №76 в Костанайской области. Корреспондент BAQ.KZ связалась с матерью погибшей Галиной Легкодимовой, которая рассказала, что впервые узнала об этом в начале июня.

Речь идет о Ризуане Хайржанове и Алтынбеке Катимове, которых суд признал виновными в убийстве Яны Легкодимовой и приговорил к пожизненному лишению свободы.

По словам матери погибшей Галины Легкодимовой, после вступления приговора в законную силу семья была уверена, что осужденных сразу этапируют в учреждение для лиц, приговоренных к пожизненному лишению свободы.

Однако позже выяснилось, что они продолжали находиться в Атырау.

"Я думала, что они давно уже уехали. Мы начали писать запрос, чтобы выяснить почему они все еще находятся в Атырау. Потом стало известно, что они ждали специальный конвой. В итоге нам сообщили, что 19 апреля их вывезли из Атырау", - рассказала она.

После этого Легкодимова решила убедиться, что осужденные действительно прибыли в место отбывания наказания.

КУИС не ответили, где находятся осужденные

8 мая она направила официальный запрос в КУИС с просьбой сообщить, где находятся осужденные.

Ответ пришел спустя две с половиной недели.

"Мне написали: "Указанные в запросе осужденные отбывают наказание в учреждении в соответствии с приговором суда". И всё. Название учреждения указано не было", - говорит мать погибшей.

По ее словам, сначала она не придала этому особого значения. Однако позже начали появляться сообщения, которые заставили ее усомниться в том, что осужденные находятся в колонии "Черный беркут", которая является единственным учреждением уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

Первые сведения о возможном нахождении осужденных в другой колонии поступили ей в начале июня.

"Мне лично написал человек в WhatsApp. Это не анонимное письмо и не фейковый аккаунт. Мы общались голосовыми сообщениями, я уточняла детали. Человек ничего не удалял и не скрывался. Единственное, о чем он попросил, - не распространять его номер телефона", - рассказала Легкодимова.

По ее словам, собеседник сообщил, что осужденных за убийство Яны якобы видели в учреждении №76 в Костанайской области.

"Мне сказали, что они находятся в учреждении №76. Также сообщили, что они содержатся отдельно от других осужденных и находятся в отдельных камерах. Может быть, это промежуточный этап или в "Черном беркуте" нет мест. Может быть, это чья-то инициатива. Мы ничего пока не знаем", - отметила она.

Сомнения усилились после еще одного сообщения, которое поступило пару дней назад.

В "Черном беркуте" они так и не появились

По словам Легкодимовой, с ней связался житель Житикары.

"Позавчера мне написал еще один человек. По его словам, сотрудники "Черного беркута" ожидали прибытия осужденных, но до настоящего времени они там так и не появились", - рассказала Галина Легкодимова.

Она подчеркивает, что отсутствие конкретного ответа от КУИС только усиливает вопросы.

"Если бы КУИС прямо назвал учреждение, где они находятся, никаких вопросов бы не возникало. Но когда в ответах не указывается конкретное место содержания, а люди сообщают, что в "Черном беркуте" их не видели, это вызывает обеспокоенность", - сказала потерпевшая.

По ее словам, аналогичные запросы направляли и журналисты.

"Одна журналистка написала мне, что получила такой же ответ, как и я. Конкретное учреждение там также не указано", - сообщила она.

Что говорят юристы

Между тем юристы считают, что потерпевшая сторона имеет право знать, где содержатся осужденные.

Адвокат Жанна Уразбахова в беседе с корреспондентом BAQ.KZ заявила, что место содержания осужденных не является закрытой информацией для потерпевших.

"Потерпевшие имеют право знать, где содержатся осужденные. Они могут обратиться с запросом в прокуратуру или органы уголовно-исполнительной системы и получить такую информацию. Место содержания осужденных не является секретом для потерпевших", - подчеркнула адвокат.

По ее словам, перевод пожизненно осужденных в другие учреждения выглядит маловероятным.

Схожую позицию высказала адвокат Сауле Кобжанова.

"Естественно, мама потерпевшей имеет полное право направить запрос и узнать о месте отбывания наказания. Ей должны об этом сообщить, её должны уведомить", - заявила она.

Кобжанова напомнила, что лица, осужденные к пожизненному лишению свободы, должны содержаться только в специализированном учреждении.

"Они должны отбывать наказание только в той колонии, которая предназначена для содержания осужденных к пожизненному лишению свободы. Такой колонией является "Черный беркут"", - отметила она.

По словам адвоката, информация о возможном нахождении осужденных в другом учреждении требует официального разъяснения.

"Очень странно, что их видели в другой колонии. Может быть, там открыли филиал "Черного беркута"? Это нужно выяснять у ДУИС. Они не должны содержаться в ином учреждении. Законодательство прямо предусматривает содержание осужденных к пожизненному лишению свободы в соответствующей специализированной колонии. Никакого перевода по каким-либо основаниям законом не предусмотрено. Исключением может быть только помилование Президентом с заменой пожизненного лишения свободы сроком содержания под стражей. Но в данном случае такой вариант исключен. Поэтому они должны отбывать наказание именно в "Черном беркуте", – сказала адвокат.

Таким образом, спустя почти два месяца после этапирования осужденных семья Яны Легкодимовой по-прежнему не знает, в каком именно учреждении содержатся люди, признанные виновными в убийстве молодой девушки. При этом полученный от КУИС ответ не содержит конкретного названия колонии, а появляющиеся сообщения лишь усиливают вопросы о фактическом месте отбытия наказания.

Редакция BAQ.KZ направила запрос в Комитет уголовно-исполнительной системы с просьбой разъяснить, где именно содержатся осужденные по делу Яны Легкодимовой.

Напомним, 22-летняя жительница Атырау Яна Легкодимова пропала в июле 2023 года. Позже ее тело обнаружили в степной местности. Следствие установило, что девушку убили после похищения.

В январе 2025 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области признал Ризуана Хайржанова и Алтынбека Катимова виновными в убийстве Яны Легкодимовой. Оба были приговорены к пожизненному лишению свободы. Приговор впоследствии вступил в законную силу.