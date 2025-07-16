В Абайской области готовятся масштабно отметить 180-летие Абая Кунанбаева. Организаторы обещают устроить достойный памятный праздник. Его цели – популяризация духовного наследия мыслителя, возрождение национального самосознания и развитие культурного сотрудничества. Многогранная программа включает десятки зрелищных и познавательных мероприятий на двух основных площадках: в Семее и на родине юбиляра - Абайском районе. Среди них состязания в поэзии, айтысе, открытие электронной энциклопедии, концерты, турнир беркутчи, стрельба из лука, состязание верблюдов, байга и многое другое. А также викторина, которая может попасть в книгу рекордов Казахстана. Чем ещё земляки Абая будут удивлять гостей и туристов, в материале корреспондента BAQ.KZ.

Юбилей Абая Кунанбаева – одно из самых ожидаемых мероприятий этого года. Абайская область готовится к ней с зимы. Всевозможные акции, встречи, спортивные старты, концерты посвящают юбилею легендарного земляка. А его изречения всё чаще можно увидеть на архитектурных формах и баннерах сёл и городов региона.

Руководитель Управления культуры области Абай, аким Абайского района и представитель администрации Семея представили план проведения декадника.

По замыслу организаторов, праздник продолжится 10 дней. Аналогично возрождённой традиции Наурызнама, где каждый из 10 дней не похож на предыдущий и наполнен особым смыслом.

"Утверждён комплексный план, охватывающий более 100 масштабных мероприятий международного, республиканского и регионального уровня. В первый день декадника пройдёт торжественное открытие энциклопедического портала "ABAY ACADEMIYASY", который систематизирует наследие поэта, обеспечит доступ к оцифрованным литературным, научным и музыкальным материалам из любой точки мира. Портал также станет площадкой для публикации научных исследований и обмена мнениями", - озвучил старт празднования в Семее руководитель Управления культуры, развития языков и архивного дела области Абай Жанжигит Омархан.

Организаторы заявили о приезде порядка 30 тысяч туристов. Среди них приглашённые гости, артисты, спортсмены, известные земляки и поклонники творчества Абая.

Культурная программа в областном центре стартует 1 августа. В Семее в течение 10 дней можно посетить разноплановые мероприятия. В программе: национальные спортивные игры, концерты и выставки, ярмарка национальных блюд, показы документального кино под открытым небом об Абае и Кунанбае, турнир по силовому экстриму "Семей Батыры", международный показ мод, двухдневный международный марафон протяжённостью 180 километров.

А ещё необычная викторина, которая соберёт больше 1000 участников. Интеллектуальная игра "Абай Quiz" пройдёт 2 августа с участием 180 команд, по 6 человек в каждой команде.

По словам организаторов, одна из целей этой масштабной встречи - попасть в Книгу рекордов Казахстана (КИНЭС).

В числе культурных мероприятий тур по сёлам народного артиста Казахстана Секена Турысбекова с оркестром "Ақ жауын", концертная программа которого стартует на побережье озера Алаколь. Также областной фестиваль народных мастеров "Асыл мұра": ремесленники региона покажут свои изделия широкой публике.

Театр имени Абая станет одной из главных семейских площадок юбилея. Здесь пройдёт гастрольный концерт народной артистки Казахстана Майры Ильясовой. Днём позже - духовно-просветительский вечер "Абай әлемі", где выступят мастера традиционного казахского песенного искусства.

Затем будет представлена моноопера "Ой толғау - Хакім Абай" в исполнении народного артиста Казахстана, лауреата Государственной премии Шахмардана Абилова.

Семейчане и гости города станут зрителями уникального традиционного гала-концерта лучших коллективов, победивших в межрайонном конкурсе художественной самодеятельности "Абай елі – өнер кеніші". На главной сцене города зазвучат казахские песни, кюи, развернутся театральные постановки и хореографические композиции, раскрывающие духовную глубину творчества Абая.

100 молодых поэтов примут участие в конкурсе "Өлең сөздің патшасы". А айтыскеры - в состязании акынов "Адамзаттың Абайы".

Международный фестиваль, который поддержала организация тюркской культуры ТЮРКСОЙ и Международная поэтическая академия имени Эминеску, соберёт в Семее поэтов из 15 стран.

Юбилей Абая станет настоящим праздником для книгоманов и поклонников творчества Абая. В дни декадника презентуют энциклопедию "Абай жолы" и книжную серию.

На международной научно-практической конференция "Адамзаттың Абайы: руханият, парасат, таным" поднимут вопросы абаеведения.

Семей также готовится к открытию масштабных выставок: в музее-заповеднике "Абай. Жидебай-Бөрілі" презентуют произведения изобразительного искусства на тему "Абай. Уақыт. Өнер".

А на арбате развернётся экспозиция известного в Казахстане художника-иллюстратора Ансаган Мустафы.

Её уличная выставка "Көңілге түрлі ой салар" предложит задуматься на тему творчества Абая, его размышлений о человеческих ценностях, вызовов своему народу. 60 работ, половина из которых посвящена творчеству Абая, доставят в Семей в конце июля.

Мы поинтересовались у автора, как проходит подготовка к выставке. И какие работы уже готовы предстать перед семейчанами.

"У меня есть любимые слова назидания. Вот два из них: "Тамағы тоқтық, Жұмысы жоқтық, Аздырар адам баласын". То есть сытое брюхо и безделье губят человеческое дитя". А второе: "Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, Еңбегің мен ақылың екі жақтап". Это переводится как "Верь в себя, ты сам себе поможешь, а труд и ум поддержат с двух сторон". И это не случайный выбор. На тему человеческих слабостей и зависимостей я пишу много работ. Я подсчитала, что предстоящая экспозиция в Семее - это моя 170-я выставка по счёту", - рассказала нам Ансаган Мустафа.

Столичная художница пишет акрилом на пластике. Традиционные холсты и акварель не выдерживают нагрузок во время переездов. Ведь работы талантливой дивы путешествуют по всему миру. Её труды хранятся у французских, итальянских, бразильских коллекционеров. Они украшали экспозиции музеев Ирана, ОАЭ, Перу и многих других стран. Коллеги по цеху помогли ей обозначить технику, в которой она работает, и назвали его пластик-арт, или пластичное искусство.

Ансаган пишет на пластиковых полотнах размеров 60 на 80 см. Они выдерживают многое. Даже дождь. Поэтому погода в день празднования юбилея Абая не имеет для гостьи никакого значения. В планах – успеть написать ещё несколько работ к мероприятию. А пока основная часть полотен постепенно помещается в упаковочную бумагу.

Кстати, Ансаган Мустафа не только пишет картины. Она популяризирует творчество Абая через футболки с принтом и тексом. Больше всего полюбились футболки со словами "Өзіңе сен" - "Верь в себя".

"Я понимаю, что нынешняя молодёжь, да и взрослые, читают не много. А таким образом я запускаю в жизнь, в массы слова Абая. Они как яркие вспышки будут появляться в быту, в толпе прохожих. Люди невольно обращают на них внимание. Надеюсь, это поможет зародить интерес к творчеству Абая, а затем и к чтению в целом", - говорит наша собеседница.

Большим событием в рамках празднования юбилея Абая станет фестиваль национальной культуры, спорта и туризма "Жеті қазына", котором примут участие свыше 1000 человек. В программе фестиваля соревнования по тогыз кумалак, национальным конным видам спорта и борьбе казак куресі, стрельба из лука, состязания беркутчи. Призовой фонд - больше 90 голов племенных лошадей и памятные подарки.

Победители-всадники в конных соревнованиях, а также айтыскеры получат в качестве главного приза автомобили. Спонсоры приготовили девять новых легковых авто.

Юбилей Абая кунанбаева оставит после себя приятный бонус в виде новой инфраструктуры. В рамках подготовки в Абайском районе наращивают электрическую мощность, ремонтируют дороги, прокладывают водопроводы, устанавливают туалеты, мусорные баки и другие необходимые объекты для создания комфортных условий для посетителей.

На родине Абая в праздничные дни установят 200 юрт. Для гостей и жителей будут организованы специальные автобусы и парковочные места. Так, на сегодня планируется предусмотреть 6480 парковочных мест.