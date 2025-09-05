В Астане состоялось торжественное собрание, приуроченное к 25-летию национальной компании QazaqGaz, в рамках которого прошла церемония вручения государственных и ведомственных наград, передаёт BAQ.KZ.

Министр энергетики Республики Казахстан Ерлан Аккенженов от имени Главы государства наградил работников газовой отрасли орденом "Құрмет" и медалью "Ерен еңбегі үшін". Эти высокие награды получили специалисты, внесшие значительный вклад в развитие нефтегазового сектора, укрепление энергетического потенциала страны и демонстрировавшие многолетний добросовестный труд.

"Газовая отрасль — это опора энергетической безопасности Казахстана. Сегодняшние награды — признание ваших заслуг и колоссального вклада в устойчивое развитие страны", — подчеркнул Ерлан Аккенженов.

Помимо государственных наград, ветераны и сотрудники предприятий газовой сферы были отмечены юбилейными медалями "QazaqGaz", медалями Министерства энергетики "Еңбек ардагері", нагрудными знаками "Мұнай-газ саласының еңбек сіңірген қызметкері" и ведомственными медалями "Мұнай-газ саласының дамуына қосқан үлесі үшін". Эти награды стали символом признательности за весомый вклад в развитие энергетики и экономики Казахстана.