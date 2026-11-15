В четырех городах Казахстана ожидается ухудшение качества воздуха
Неблагоприятные метеоусловия могут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Караганде, Жезказгане и Темиртау прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ). В Кокшетау аналогичная ситуация ожидается в ночное время. Об этом сообщили в «Казгидромете».
Неблагоприятные метеоусловия возникают при сочетании кратковременных погодных факторов, таких как штиль, слабый ветер, туман и температурная инверсия. Они препятствуют рассеиванию загрязняющих веществ и способствуют их накоплению в приземном слое атмосферы.
При таких условиях качество воздуха в населенных пунктах может ухудшиться, что способно негативно сказаться на здоровье людей.
Одним из основных факторов, влияющих на уровень загрязнения воздуха, остается синоптическая обстановка. В частности, значение имеют скорость и направление ветра, осадки, влажность и температура воздуха.
В период НМУ специалисты рекомендуют сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автомобильных дорог и других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам советуют отказаться от продолжительных прогулок.
Людям с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и аллергией при выходе на улицу рекомендуется иметь при себе необходимые лекарства.
Кроме того, следует ограничить физические нагрузки на открытом воздухе. Занятия спортом и физкультурой лучше перенести в закрытые спортивные комплексы.
Самое читаемое
- Около 6 тысяч жителей дачного массива в Алматинской области обеспечили питьевой водой
- Токаев вошел в список 500 влиятельных мусульман мира за 2027 год
- Громкие имена, один закон: рядовые казахстанцы поддержали позицию Токаева
- Казахстан потерял шансы на второе место в Лиге наций после поражения от Молдовы
- Токаев выразил соболезнования ОАЭ после ДТП с человеческими жертвами