В Чили произошло землетрясение
Сегодня, 05:25
75Фото: Pixabay.com
Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано в Чили, передаёт BAQ.KZ.
По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 109 км к северо-востоку от города Альто-Осписио, где проживают 105 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 111 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
