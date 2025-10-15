  • 15 Октября, 06:11

В Чили произошло землетрясение

Фото: Pixabay.com

Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано в Чили, передаёт BAQ.KZ.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 109 км к северо-востоку от города Альто-Осписио, где проживают 105 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 111 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

