В Дагестане мужчина разорвал помолвку после того, как увидел фотографии невесты до пластических операций и косметических процедур, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Mash. По информации Telegram-канала, жених признался, что "разлюбил", увидев её внешность без тюнинга, и отказался от свадьбы, сославшись на сомнения в генетике будущих детей.

По данным издания, пара — Нариман и Патимат — познакомилась на званом ужине. Общение быстро переросло в роман, и вскоре мужчина сделал предложение. При этом он с самого начала знал, что его избранница не скрывает интерес к косметическим процедурам: Патимат сделала ринопластику, липофилинг ягодиц, а также филлеры в губы и скулы. Однако перед свадьбой Нариман захотел увидеть архивные снимки до всех вмешательств — и, по его словам, разочаровался. После этого он сообщил о своём решении отказаться от брака.

Mash отмечает, что в республиках Северного Кавказа всё чаще мужчины просят потенциальных невест показать, как они выглядели до пластики. Это связано не только с эстетическими предпочтениями, но и с беспокойством по поводу внешности будущих детей. Соцсети тем временем разделились: одни осуждают жениха за поверхностность, другие — видят в его решении право на честность в вопросах семьи и потомства.