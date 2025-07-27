  • 27 Июля, 18:36

В давке у храма в Индии погибли восемь человек

Полиция начала расследование происшедшего.

Сегодня, 18:28
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня, 18:28
Сегодня, 18:28
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Фото: Pixabay.com

В северном штате Индии Уттаракханд 8 человек погибли, 34 получили травмы в давке у храма в городе Харидвар, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на газету Times of India.

Тысячи паломников направлялись к храму Манса Деви, расположенном на вершине холма. Узкая лестница, ведущая к храму, оказалась перегружена людьми.

"По предварительным данным, среди паломников началась паника, когда упал электрический кабель. Люди стали разбегаться в разные стороны, началась давка", - пишет издание.

Стоит отметить, что трагические инциденты при массовых паломничествах в храмы и по религиозным маршрутам нередко происходят в Индии. В текущем году уже зафиксировано 50 случаев давки на религиозных мероприятиях.

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