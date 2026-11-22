В десяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
22 ноября в ряде регионов возможно ухудшение качества воздуха из-за накопления загрязняющих веществ в атмосфере.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В нескольких городах Казахстана прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), которые могут способствовать скоплению загрязняющих веществ в приземном слое воздуха.
По прогнозу, НМУ ожидаются в Астане, Алматы, Павлодаре, Жезказгане, Темиртау, Караганде, Балхаше, Талдыкоргане, Усть-Каменогорске и Атырау.
Неблагоприятные метеоусловия возникают при сочетании краткосрочных погодных факторов, таких как штиль, слабый ветер, туман и температурная инверсия. Они препятствуют рассеиванию вредных примесей и способствуют их накоплению у поверхности земли.
В таких условиях качество атмосферного воздуха в населённых пунктах может ухудшаться, что способно негативно повлиять на здоровье людей. На уровень загрязнения также влияют синоптические условия, в том числе скорость ветра, осадки, влажность и температура воздуха.
В период НМУ жителям рекомендуется сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автомобильных дорог и других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам советуют отказаться от продолжительных прогулок.
Людям с хроническими заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистой системы и аллергией при выходе на улицу следует иметь при себе необходимые лекарства.
Также рекомендуется ограничить физические нагрузки на открытом воздухе. Занятия физкультурой и спортом лучше перенести в закрытые спортивные комплексы.
Самое читаемое
- В области Абай построят животноводческий комплекс за 650 млн тенге
- Новая техника и специальные парковки: В Астане обновят противопожарную инфраструктуру
- Инара Абдигаппаркызы выразила поддержку позиции Токаева в борьбе за «Закон и порядок»
- Трамп и Си Цзиньпин выступили против автономного использования ИИ в крупных военных операциях
- Ерлан Карин назвал 10 ключевых тезисов из выступления Токаева на форуме аграриев