В нескольких городах Казахстана прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), которые могут способствовать скоплению загрязняющих веществ в приземном слое воздуха.

По прогнозу, НМУ ожидаются в Астане, Алматы, Павлодаре, Жезказгане, Темиртау, Караганде, Балхаше, Талдыкоргане, Усть-Каменогорске и Атырау.

Неблагоприятные метеоусловия возникают при сочетании краткосрочных погодных факторов, таких как штиль, слабый ветер, туман и температурная инверсия. Они препятствуют рассеиванию вредных примесей и способствуют их накоплению у поверхности земли.

В таких условиях качество атмосферного воздуха в населённых пунктах может ухудшаться, что способно негативно повлиять на здоровье людей. На уровень загрязнения также влияют синоптические условия, в том числе скорость ветра, осадки, влажность и температура воздуха.

В период НМУ жителям рекомендуется сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автомобильных дорог и других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам советуют отказаться от продолжительных прогулок.

Людям с хроническими заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистой системы и аллергией при выходе на улицу следует иметь при себе необходимые лекарства.

Также рекомендуется ограничить физические нагрузки на открытом воздухе. Занятия физкультурой и спортом лучше перенести в закрытые спортивные комплексы.