В детсаду Астаны няня полгода избивала малышей — заведующая и воспитатели молчали
В детсаду "Гүлдер" в Астане няня избивала детей. Возбуждено уголовное дело.
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В Астане разгорается скандал вокруг детского сада №21 "Гүлдер", где на протяжении полугода дети систематически подвергались физическому насилию со стороны няни, передает BAQ.KZ.
По словам родителей, воспитатели, заведующая и методист были в курсе происходящего, однако не предприняли никаких действий.
"Всего за три дня просмотра записей с камер видеонаблюдения было зафиксировано 19 эпизодов насилия над детьми", — говорится в публикации astana_live24 в Instagram.
Родители требуют, чтобы дело не было закрыто, и просят широкого общественного резонанса, чтобы добиться справедливости и наказания виновных.
В Департаменте полиции столицы сообщили, что в УП района "Алматы" по факту избиения возбуждено уголовное дело. Ведётся проверка, опрашиваются сотрудники детского сада, родители и свидетели.
Стражи порядка направят в Департамент по обеспечению качества в сфере образования представление для рассмотрения факта и принятия мер в отношении ответственных лиц.
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