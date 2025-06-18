  • 18 Июня, 13:48
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В детсаду Астаны няня полгода избивала малышей — заведующая и воспитатели молчали

В детсаду "Гүлдер" в Астане няня избивала детей. Возбуждено уголовное дело.

Сегодня, 12:59
АВТОР
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Кадр видео Сегодня, 12:59
Сегодня, 12:59
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Фото: Кадр видео

В Астане разгорается скандал вокруг детского сада №21 "Гүлдер", где на протяжении полугода дети систематически подвергались физическому насилию со стороны няни, передает BAQ.KZ

По словам родителей, воспитатели, заведующая и методист были в курсе происходящего, однако не предприняли никаких действий.

"Всего за три дня просмотра записей с камер видеонаблюдения было зафиксировано 19 эпизодов насилия над детьми", — говорится в публикации astana_live24 в Instagram.

Родители требуют, чтобы дело не было закрыто, и просят широкого общественного резонанса, чтобы добиться справедливости и наказания виновных.

В Департаменте полиции столицы сообщили, что в УП района "Алматы" по факту избиения возбуждено уголовное дело. Ведётся проверка, опрашиваются сотрудники детского сада, родители и свидетели.

Стражи порядка направят в Департамент по обеспечению качества в сфере образования представление для рассмотрения факта и принятия мер в отношении ответственных лиц.

 
 
 
 
 
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Публикация от Астана лайв 24 Жаналық Новости (@astana_live24)

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