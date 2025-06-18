В Астане разгорается скандал вокруг детского сада №21 "Гүлдер", где на протяжении полугода дети систематически подвергались физическому насилию со стороны няни, передает BAQ.KZ.

По словам родителей, воспитатели, заведующая и методист были в курсе происходящего, однако не предприняли никаких действий.

"Всего за три дня просмотра записей с камер видеонаблюдения было зафиксировано 19 эпизодов насилия над детьми", — говорится в публикации astana_live24 в Instagram.

Родители требуют, чтобы дело не было закрыто, и просят широкого общественного резонанса, чтобы добиться справедливости и наказания виновных.

В Департаменте полиции столицы сообщили, что в УП района "Алматы" по факту избиения возбуждено уголовное дело. Ведётся проверка, опрашиваются сотрудники детского сада, родители и свидетели.

Стражи порядка направят в Департамент по обеспечению качества в сфере образования представление для рассмотрения факта и принятия мер в отношении ответственных лиц.