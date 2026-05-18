Прокуратура область Абай выявила утечку персональных данных работников одного из детских садов города Курчатов, передает BAQ.KZ.

В открытый доступ попали ИИН и личные данные

Нарушения обнаружили во время анализа в сфере государственных закупок.

Как сообщили в прокуратуре, учреждение образования при объявлении конкурса на проведение медосмотра сотрудников разместило в открытом доступе список работников.

В документе содержались полные анкетные данные сотрудников, ИИН и другая конфиденциальная информация.

Всего утечка затронула 75 работников детского сада.

Руководство оштрафовали

В прокуратуре отметили, что лица, имеющие доступ к персональным данным, обязаны обеспечивать их конфиденциальность и не вправе распространять такую информацию без согласия граждан.

По данным надзорного органа, допущенные нарушения создали риск использования персональных данных в противоправных целях.

После вмешательства прокуратуры нарушения были устранены.

Виновное должностное лицо привлекли к административной ответственности по статье о нарушении законодательства о персональных данных и их защите.

Сумма штрафа составила 432 500 тенге.

В прокуратуре области Абай сообщили, что работа по защите прав и законных интересов граждан продолжается.