В древних морях могли жить осьминоги длиной до 19 метров

Новое исследование, опубликованное в журнале Science, предполагает, что около 100 миллионов лет назад в древних океанах могли обитать огромные осьминоги — настоящие морские хищники эпохи динозавров, передает BAQ.kz со ссылкой на BBC.

Учёные считают, что эти животные вовсе не были «второстепенными» существами морей. Напротив, они могли занимать верхние позиции в пищевой цепи и охотиться на крупную добычу.

Исследователи из Университета Хоккайдо в Японии изучили хорошо сохранившиеся окаменелости челюстей древних головоногих. По их данным, такие осьминоги обладали мощными клювовидными челюстями, способными раскалывать раковины и даже пробивать прочные панцири и кости морских животных.

Размеры этих существ поражают воображение. Длина тела могла составлять от 1,5 до 4,5 метров, но с учётом длинных щупалец общий размер достигал примерно от 7 до 19 метров. Это сопоставимо с длиной небольшого автобуса или даже больше.

Если расчёты верны, то такие осьминоги могли быть одними из крупнейших беспозвоночных животных за всю историю Земли.

Долгое время считалось, что главными морскими хищниками древности были рыбы и морские рептилии. Однако новое исследование показывает: гигантские осьминоги вполне могли конкурировать с ними и играть гораздо более важную роль в древних океанах, чем предполагалось раньше.