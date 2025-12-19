В пятницу, 19 декабря, в 14:00 в Актюбинской и Кызылординской областях ввели ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта из-за ухудшения погодных условий, передает BAQ.KZ со ссылкой на национальную компанию "КазАвтоЖол".

Как уточняется, временные ограничения действуют на участках республиканской автодороги "Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР". В Актюбинской области движение ограничено на отрезке с 776-го по 1240-й километр, от района АЗС "ЭКО Ойл" до границы с Кызылординской областью.

В Кызылординской области ограничения введены на участке этой же трассы с 1240-го по 1362-й километр — от границы с Актюбинской областью до города Аральск.

По предварительным данным, ориентировочное время открытия движения запланировано на 19 декабря в 23:00. Дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от изменения погодной обстановки и состояния проезжей части.