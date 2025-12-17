17 декабря 2025 года с 21:00-21:30 в связи с ухудшением погодных условий введены ограничения движения для грузового и общественного автотранспорта в Западно-Казахстанской, Актюбинской и Атырауской областях, передает BAQ.KZ.

Ограничения действуют на автодороге "Актобе - Уральск - граница РФ" на участках км 273–526 (от посёлка Барбастау до границы Актюбинской области) и км 526-702 (от границы Западно-Казахстанской области до населённого пункта Маржанбулак).

Также движение ограничено на автодороге "Граница РФ - Мартук - Актобе - Карабутак - Кызылорда - Шымкент - Тараз - Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР" на участке км 22-99 (АЗС "Экоойл" - пункт пропуска "Жайсан").

Дополнительно введены ограничения на автодороге "Атырау - Уральск - граница РФ":

км 189-492 (от границы Атырауской области до города Уральск);

км 178-189 (посёлок Индер — граница Западно-Казахстанской области).

Ориентировочное время открытия движения на всех участках - 18 декабря 2025 года в 08:00.