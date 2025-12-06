В Актюбинской и Кызылординской областях из-за ухудшения погодных условий 6 декабря с 22:00 введено ограничение движения для общественного и грузового транспорта, передает BAQ.KZ.

В Актюбинской области закрыт для проезда участок автодороги "гр. РФ (Жайсан) - Актобе - Кызылорда - Алматы - гр. КНР (Нур Жолы)" на километрах 965-1240, между селом Карабутак и границей Кызылординской области.

В Кызылординской области ограничение действует на продолжении этой же трассы - от 1240-го до 1360-го километра, от границы Актюбинской области до города Аральска.