В Актюбинской и Костанайской областях 29 декабря 2025 года с 02:30 в связи с ухудшением погодных условий ввели ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на республиканских автодорогах, передает BAQ.KZ. В Актюбинской области ограничение будет действовать на участке автодороги Костанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Карабутак с 5-го по 234-й километр — от посёлка Карабутак до границы с Костанайской областью.

В Костанайской области движение ограничат на этом же направлении с 234-го по 310-й километр — от границы с Актюбинской областью до посёлка Адаевка. Ориентировочное время открытия движения — 29 декабря в 08:00. Водителей просят учитывать ограничения при планировании поездок и соблюдать меры безопасности.