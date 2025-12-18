В связи с ухудшением погодных условий 18 декабря на республиканских автодорогах в двух областях Казахстана введены временные ограничения движения транспорта, передает BAQ.KZ.

С 20:30 ограничено движение грузового и общественного автотранспорта на автодороге "Костанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Карабутак". В Актюбинской области ограничения действуют на участке от села Карабутак до границы с Костанайской областью (км 0–234). В Костанайской области движение ограничено на участке от границы с Актюбинской областью до поселка Денисовка (км 234–385).

С 21:00 в Актюбинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги "Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР" с 776 по 1153 километр (участок от АЗС "ЭКО ойл" до поселка Иргиз).

Ориентировочное время открытия всех указанных участков автодорог - 19 декабря 2025 года в 08:00.