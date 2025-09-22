  • 22 Сентября, 17:21

В Египте похитили и переплавили древний золотой браслет эпохи фараонов

К преступлению причастны четверо человек, среди них - сотрудница музея.

Фото: MInval

В Египте украден и переплавлен золотой браслет возрастом около трех тысяч лет, относящийся к правлению фараона Аменемопе, передает BAQ.KZ со ссылкой на Minval.

По данным СМИ, к преступлению причастны четверо человек, среди них - сотрудница музея. Украденное украшение они продали ювелиру всего за 3735 долларов. Позднее изделие было перепродано за 4025 долларов и отправлено на переплавку.

