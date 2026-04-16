В Павлодарской области расследуют уголовное дело по факту применения насилия в отношении медицинских работников. Трое подозреваемых задержаны, двое из них водворены в изолятор временного содержания, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Инцидент произошёл в травмпункте

По данным полиции, 12 апреля рано утром в травмпункт больницы Экибастуза за медицинской помощью обратился местный житель, которого сопровождали двое нетрезвых друзей.

Сопровождающие вели себя вызывающе и агрессивно отреагировали на замечание врача. Отказываясь покинуть помещение, они начали избивать медика. В результате нападения пострадала также медсестра, которая пыталась вмешаться.

Подозреваемые задержаны на месте

«В настоящее время оба пострадавших медицинских работника с травмами госпитализированы в больницу. Оперативно прибывшими сотрудниками полиции все трое подозреваемых были задержаны на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело», - сообщили в ДП Павлодарской области.

Отмечается, что двое задержанных помещены в ИВС, третий находится в спецпалате под конвоем полиции.

За нападение на медиков - до 12 лет лишения свободы

Напомним, что с 7 марта 2026 года в Казахстане вступили в силу ужесточенные нормы ответственности за нападения на медицинских работников.

Согласно законодательству, за применение насилия в отношении врачей, фельдшеров и сотрудников скорой помощи предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы. Правоохранительные органы уже применяют статью 380-3 Уголовного кодекса.

В ведомстве подчеркнули, что придерживаются принципа нулевой терпимости к подобным правонарушениям. Любые факты агрессии в отношении сотрудников экстренных служб будут пресекаться и влечь за собой неотвратимое наказание.