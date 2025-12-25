Сенаторы приняли поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы по усилению защиты медицинских работников и водителей скорой помощи при исполнении ими профессиональных обязанностей, передает BAQ.KZ.

Уголовный кодекс дополняется новой статьёй 380-3 — "Угроза или применение насилия в отношении медицинского работника или водителя транспортного средства скорой медицинской помощи".

За угрозу применения насилия предусмотрены: штраф от 200 до 500 МРП, либо исправительные работы, либо общественные работы до 300 часов, либо ограничение или лишение свободы до 2 лет. При отягчающих обстоятельствах наказание может составить до 3 лет ограничения или лишения свободы.

За применение насилия установлена отдельная ответственность: за насилие, не опасное для жизни и здоровья, предусмотрен штраф от 500 до 1000 МРП либо лишение свободы на срок от 2 до 3 лет. При отягчающих обстоятельствах — от 3 до 7 лет ограничения или лишения свободы.

Если насилие опасно для жизни и здоровья и повлекло тяжкие последствия, предусмотрено лишение свободы от 5 до 10 лет, а при отягчающих обстоятельствах — от 7 до 12 лет.