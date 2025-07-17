В ходе надзорной деятельности прокуратуры города Экибастуз было выявлено значительное занижение налоговых платежей крупными предприятиями региона, передает BAQ.KZ. Особое внимание было уделено двум компаниям, которые, по данным прокуроров, уклонялись от уплаты налогов на миллионы тенге.

Одним из основных нарушителей стало ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 им. Б. Нуржанова". В ходе ремонта оборудования компания неправомерно отнесла на вычет суммы по товарам, работам и услугам, не связанным с основной деятельностью. Это привело к тому, что налоги на сумму 421 млн тенге не были уплачены в бюджет.

Кроме того, прокуратура обнаружила неправомерное снижение оборота в ТОО "Казахстанская вагоностроительная компания", что также сказалось на поступлениях в казну. По результатам проверки, сумма недоплаты составила 550 млн тенге.

После выявления нарушений, прокуратура инициировала камеральный контроль, а также организовала административные заслушивания с участием налогоплательщиков. В результате проведенной работы все выявленные нарушения были устранены. Компаниями были выполнены свои налоговые обязательства в полном объеме, а недостающие суммы были перечислены в государственный бюджет.