В ЕС поддержали ужесточение визовых ограничений для россиян

В Евросоюзе поддержали идею запретить въезд в страны ЕС российским участникам боевых действий в Украине, а также ужесточить выдачу туристических виз гражданам России. Об этом заявила глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас после неформальной встречи министров иностранных дел стран Евросоюза в ирландском Уиклоу. По словам Каллас, предложение о запрете на въезд для российских экс-комбатантов получило широкую поддержку.

Аналогичная позиция сложилась и в отношении более жестких визовых ограничений для российских туристов. При этом конкретные меры в отношении российских туристов пока не определены. Каллас не назвала ни возможные сроки введения новых ограничений, ни категории граждан России, которых они могут коснуться. Запрет на въезд российским участникам боевых действий обсуждается отдельно от возможного ужесточения визовых правил для российских туристов в целом.