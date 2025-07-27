В ЕС увеличат разрешённый объём жидкостей в ручной клади
Теперь пассажиры смогут брать до двух литров жидкостей, аэрозолей и гелей.
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Уже к концу лета пассажиры внутри Евросоюза смогут брать с собой больше жидкостей на борт. Это стало возможным благодаря внедрению современных сканеров, способных обнаруживать взрывоопасные вещества, передает BAQ.KZ.
До сих пор пассажиры, летающие по ЕС, могли провозить в ручной клади не более 100 мл в одном флаконе, а общий объем не должен был превышать одного литра. Однако эти требования скоро уйдут в прошлое - благодаря новым технологиям Евросоюз готов смягчить нормы безопасности.
"Будет возможна безопасная перевозка до двух литров жидкостей, аэрозолей и гелей", - подтвердили в Ассоциации аэропортов Европы.
Изменения начнут внедряться с Италии. В крупнейших аэропортах страны — Рима, Милана, Турина, Катании, Болоньи и Бергамо уже установлены современные рентгеновские сканеры компании Smiths Detection. Они способны точно распознавать жидкости, в том числе потенциально опасные.
Как сообщили телеканалу Euronews в Брюсселе, новое правило Евросоюз планирует официально ввести уже в ближайшие недели, а полная реализация намечена до конца лета.
В Германии такие сканеры уже работают во Франкфурте, Берлине и Мюнхене. Однако точные сроки введения новых правил на этих направлениях пока не объявлены.
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