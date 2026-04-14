В ходе встречи Президенту была представлена информация об итогах деятельности фонда и реализуемых благотворительных инициативах.

Лаззат Чинкисбаева сообщила, что попечительский совет утвердил 134 благотворительные программы и проекта, направленные на решение приоритетных социальных задач.

Поддержка медицины и социальной сферы

По ее словам, фонд реализует масштабные проекты в сферах образования, здравоохранения, спорта и культуры.

В частности, оказывается поддержка онкологической службы, медицинские организации оснащаются современным оборудованием, включая линейные ускорители для лучевой терапии. Также обновляется инфраструктура реабилитации и оказания специализированной помощи в регионах.

Развитие образования

Значительное внимание уделяется образовательным инициативам. Фонд предоставляет образовательные гранты, реализует проекты по развитию сельских и малокомплектных школ, внедряет современные образовательные программы, включая STEM-обучение и цифровые решения.

Расширяется доступ детей и молодежи к дополнительному образованию, в том числе в сфере искусственного интеллекта, с акцентом на регионы.

Спорт и инклюзия

Кроме того, реализуются проекты по развитию спортивной инфраструктуры, включая создание центров инклюзивного спорта.

Отметил важность системной, адресной и прозрачной реализации благотворительных проектов, высоко оценив их вклад в повышение качества жизни и улучшение социального самочувствия граждан.