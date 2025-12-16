В Гааге 16 декабря учреждена Международная комиссия по рассмотрению претензий для Украины, которая будет принимать решения о выплате репараций за ущерб, нанесённый российской военной агрессией, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW. Решение принято на международной конференции с участием президента Украины Владимира Зеленского и представителей стран Европы и ЕС. Комиссия создана в рамках Совета Европы и будет работать в Гааге.

Новый орган стал вторым элементом механизма репараций: первым ранее был создан Реестр ущерба для Украины, получивший уже более 80 тысяч заявлений от граждан и организаций. Третьим этапом планируется формирование компенсационного фонда, из которого будут производиться выплаты. По словам Зеленского, вопрос репараций является частью пути к справедливому и устойчивому миру.

Генсек Совета Европы Ален Берсе подчеркнул, что вопросы ответственности, возмещения ущерба и восстановления Украины должны стать частью мирных переговоров. Реестр ущерба работает с апреля 2024 года и принимает заявления по более чем 40 категориям потерь. По оценке Всемирного банка, восстановление Украины в ближайшее десятилетие потребует около 524 млрд долларов.