В больнице "Эль-Эхли Баптист" в Газе скончался 14-летний Абдулкадир аль-Файюми, передает BAQ.KZ со ссылкой на палестинское новостное агентство Wafa.

Причиной смерти стало тяжелое истощение. По данным медиков, мальчик стал одной из жертв острого дефицита пищи и воды, который сохраняется в анклаве на фоне продолжающегося вооруженного конфликта и ограничения гуманитарной помощи.

С начала израильской военной операции в секторе Газа, начавшейся 7 октября 2023 года, от недоедания и истощения, по информации палестинских источников, умерли как минимум 114 человек, включая 82 ребенка. Международные гуманитарные организации предупреждают: сектор Газа переживает одну из самых тяжелых гуманитарных катастроф в современной истории.

В регионе остро не хватает питьевой воды, медикаментов, медицинского оборудования и предметов первой необходимости. Ситуация усугубляется тем, что, по данным ООН, около 2 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, многие — не один раз. Люди выживают в переполненных убежищах и палатках, где отсутствует санитария и распространяются инфекционные заболевания.

Израильские вооруженные силы продолжают наносить удары по территории анклава, в том числе по районам, где ранее размещались вынужденные переселенцы. По заявлениям местных и международных правозащитников, значительная часть гражданской инфраструктуры Газы — до 88% — оказалась разрушена.