Власти Германии нашли экстренное решение для 14-летней жительницы Падерборна, которую правоохранительные органы считают крайне опасной, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Bild. Подростка, напавшую в августе с ножом на медсестру, временно разместят в специально оборудованном охраняемом контейнере, поскольку около 50 психиатрических учреждений отказались принимать её.

Контейнер планируют установить в округе Падерборн. Его переоборудуют под индивидуальное проживание, а рядом будет организовано круглосуточное дежурство службы безопасности. По данным следствия, девочка радикализовалась в интернете, обсуждала планы возможных нападений и заявляла о намерении убивать полицейских. Летом подростка уже пытались изолировать в охраняемом туристическом комплексе, однако она дважды сбегала. Во время одного из инцидентов, как утверждается, девочка угрожала полицейскому осколком стекла. Позже, находясь в клинике в Падерборне, она напала на медсестру с кухонным ножом и нанесла ей тяжёлые ранения.

Власти подчёркивают, что размещение в контейнере носит временный характер. После нападения подростка сначала взяли под стражу, затем перевели в закрытую психиатрическую клинику в Хамме — формально из-за риска самоубийства. Однако и там её не планируют содержать длительное время: радикализация сама по себе не признаётся психическим заболеванием, а поместить девочку в тюрьму невозможно из-за её возраста на момент совершения преступлений.