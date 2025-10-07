В Германии на мэра города напали с ножом
В немецком Хердеке совершено жестокое нападение на новоизбранного мэра Ирис Штальцер. Женщина госпитализирована с ножевыми ранениями и находится в реанимации. Полиция расследует покушение на убийство, передает BAQ.KZ.
Новоизбранный глава немецкого города Хердеке, 57-летняя Ирис Штальцер, находится в критическом состоянии после нападения. Как сообщает газета BILD, врачи борются за ее жизнь.
По информации телерадиокомпании WDR, инцидент произошел около полудня возле дома мэра. Неизвестные нанесли госпоже Штальцер несколько ножевых ранений, после чего тяжело раненная женщина сумела самостоятельно добраться до дома. В момент происшествия там находились ее 17-летняя приемная дочь и 15-летний приемный сын, которые и вызвали экстренные службы.
Как пишет BILD, полиция забрала 15-летнего подростка с собой для допроса. Там он заявил следователям, будто на его мать на улице напали несколько мужчин.
Ирис Штальцер, адвокат и член Социал-демократической партии Германии, была избрана на пост бургомистра города Хердеке 28 сентября. Мотивы преступления остаются неизвестными. В настоящее время на месте происшествия работает местная полиция.
