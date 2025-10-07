По информации телерадиокомпании WDR, инцидент произошел около полудня возле дома мэра. Неизвестные нанесли госпоже Штальцер несколько ножевых ранений, после чего тяжело раненная женщина сумела самостоятельно добраться до дома. В момент происшествия там находились ее 17-летняя приемная дочь и 15-летний приемный сын, которые и вызвали экстренные службы.