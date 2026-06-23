В Германии на пляж перестали пускать без знания немецкого языка

Пляжный комплекс Хайдебад в немецком городе Галле ввел неожиданное и жесткое правило: теперь на его территорию могут не пустить тех, кто плохо говорит по-немецки. Как сообщают местные СМИ, администрация уже развернула на входе нескольких туристов, не сумевших пройти импровизированный языковой тест.

Пойти на такие радикальные меры руководство решило после недавнего ЧП. Директор комплекса и по совместительству спасатель Маттиас Нобель едва успел вытащить из озера тонущего ребенка, который заплыл на глубину. После этого случая на пляже пришли к выводу, что гости обязаны на сто процентов понимать правила поведения на воде и мгновенно реагировать на команды спасателей, иначе трагедии не избежать. Нововведение тут же спровоцировало волну жесткой критики как в самом Галле, так и за его пределами — администрацию обвинили в дискриминации.

Однако директор пляжа непреклонен и пообещал «быть последовательным», заявив, что безопасность людей для него важнее политкорректности. Пока же из-за огромного наплыва отдыхающих по всему периметру озера расставили новые предупреждающие таблички — разумеется, исключительно на немецком языке.