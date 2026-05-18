В Германии полицейские застрелили напавшего на человека тигра
К хозяйке вольера ранее неоднократно уже возникали претензии.
Сегодня 2026, 08:09
104Фото: Pixabay.com
Под Лейпцигом (Германия) полицейские застрелили сбежавшего из частного вольера тигра, который перед побегом напал на мужчину.
Как сообщает телерадиокомпания MDR, полиция планирует обследовать территорию с помощью дрона.
"Под Лейпцигом был застрелен сбежавший тигр. Ранее этот хищник напал на мужчину, ранив его", - говорится в сообщении.
Считается, что других животных на свободе нет.
Объект принадлежит женщине-дрессировщице, к которой ранее неоднократно уже возникали претензии со стороны контролирующих органов по поводу условий содержания животных.
