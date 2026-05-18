В Германии полицейские застрелили напавшего на человека тигра

Под Лейпцигом (Германия) полицейские застрелили сбежавшего из частного вольера тигра, который перед побегом напал на мужчину.

Как сообщает телерадиокомпания MDR, полиция планирует обследовать территорию с помощью дрона.

Считается, что других животных на свободе нет.

Объект принадлежит женщине-дрессировщице, к которой ранее неоднократно уже возникали претензии со стороны контролирующих органов по поводу условий содержания животных.