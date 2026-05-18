  • Главная
  • Новости
  • В Германии полицейские застрелили напавшего на человека тигра

В Германии полицейские застрелили напавшего на человека тигра

К хозяйке вольера ранее неоднократно уже возникали претензии.

Сегодня 2026, 08:09
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня 2026, 08:09
Сегодня 2026, 08:09
104
Фото: Pixabay.com

Под Лейпцигом (Германия) полицейские застрелили сбежавшего из частного вольера тигра, который перед побегом напал на мужчину.

Как сообщает телерадиокомпания MDR, полиция планирует обследовать территорию с помощью дрона. 

"Под Лейпцигом был застрелен сбежавший тигр. Ранее этот хищник напал на мужчину, ранив его", - говорится в сообщении.

Считается, что других животных на свободе нет. 

Объект принадлежит женщине-дрессировщице, к которой ранее неоднократно уже возникали претензии со стороны контролирующих органов по поводу условий содержания животных.

Самое читаемое

Наверх