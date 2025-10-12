В немецком городе Гисен произошла стрельба, в результате которой несколько человек получили ранения, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Сообщается, что инцидент произошёл в 15:10 по местному времени неподалёку от одной из букмекерских контор на центральной площади города.

По данным правоохранительных органов, стрелявшему удалось скрыться, однако, по предварительной информации, угрозы для жителей нет. На месте происшествия проводится полицейская операция по розыску подозреваемого.