Сухая растительность загорелась в ущелье Среднее Кыргауылды Карасайского района Алматинской области, передает BAQ.KZ. По предварительным данным, огонь охватил около 8 гектаров.

Из-за сложного горного рельефа, крутых склонов и отсутствия подъездных путей тушение пожара проводилось исключительно вручную. Технике подобраться к очагам возгорания было невозможно. По данным МЧС, угрозы населенным пунктам не зафиксировано, пострадавших нет.

На месте работают сотрудники ДЧС Алматинской области, подразделения из Алматы, лесное хозяйство и местные власти. Всего к ликвидации пожара привлечено порядка 120 человек и 25 единиц техники.

На текущий момент возгорание локализовано.