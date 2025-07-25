В горах Алматинской области бушует пожар
Из-за труднодоступности спасателям пришлось добираться к очагам возгорания пешком.
Сегодня, 21:22
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Сегодня, 21:22Сегодня, 21:22
85Фото: из соцсетей
Сухая растительность загорелась в ущелье Среднее Кыргауылды Карасайского района Алматинской области, передает BAQ.KZ. По предварительным данным, огонь охватил около 8 гектаров.
Из-за сложного горного рельефа, крутых склонов и отсутствия подъездных путей тушение пожара проводилось исключительно вручную. Технике подобраться к очагам возгорания было невозможно. По данным МЧС, угрозы населенным пунктам не зафиксировано, пострадавших нет.
На месте работают сотрудники ДЧС Алматинской области, подразделения из Алматы, лесное хозяйство и местные власти. Всего к ликвидации пожара привлечено порядка 120 человек и 25 единиц техники.
На текущий момент возгорание локализовано.
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