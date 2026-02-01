В горах Алматы иностранная туристка получила травму
Туристку из Китая эвакуировали в районе ледника Богдановича.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В горах Алматы травмирована иностранная туристка. Инцидент произошёл в районе ледника Богдановича Медеуского района на высоте около 3500 метров, передаёт BAQ.KZ.
По предварительным данным, женщина 1998 года рождения получила травму головы, у неё наблюдалось кровотечение, самостоятельно спуститься она не могла. Пострадавшая находилась в группе из трёх туристов - граждан КНР.
Для проведения спасательной операции были незамедлительно направлены сотрудники Универсального спасательного подразделения г. Алматы, Службы спасения и Центра медицины катастроф МЧС Казахстана.
После установления точной геолокации спасатели добрались до туристов, оказали первую медицинскую помощь пострадавшей и приняли решение об эвакуации граждан.
"Спасательная работа проходила в условиях высокогорья и осложнялась наступлением тёмного времени суток. С применением современной оперативно-спасательной техники и реанимобиля иностранные граждане были доставлены в медицинское учреждение города Алматы", - уточнили в МЧС.
Самое читаемое
- Трагедия в Атырауской области: невестка убила пожилую свекровь
- Опубликован проект новой Конституции Республики Казахстан
- Лекарства в Казахстане теперь без НДС: цены на ряд препаратов снизились на 26%
- Разбойное нападение в продуктовом магазине раскрыто в Алматы
- Бектенов проверил ход строительства "Долины ЦОДов" в Экибастузе