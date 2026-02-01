  • 1 Февраля, 06:38

В горах Алматы иностранная туристка получила травму

Туристку из Китая эвакуировали в районе ледника Богдановича.

Сегодня, 05:16
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК Сегодня, 05:16
Сегодня, 05:16
188
Фото: МЧС РК

В горах Алматы травмирована иностранная туристка. Инцидент произошёл в районе ледника Богдановича Медеуского района на высоте около 3500 метров, передаёт BAQ.KZ

По предварительным данным, женщина 1998 года рождения получила травму головы, у неё наблюдалось кровотечение, самостоятельно спуститься она не могла. Пострадавшая находилась в группе из трёх туристов - граждан КНР.

Для проведения спасательной операции были незамедлительно направлены сотрудники Универсального спасательного подразделения г. Алматы, Службы спасения и Центра медицины катастроф МЧС Казахстана.

После установления точной геолокации спасатели добрались до туристов, оказали первую медицинскую помощь пострадавшей и приняли решение об эвакуации граждан. 

"Спасательная работа проходила в условиях высокогорья и осложнялась наступлением тёмного времени суток. С применением современной оперативно-спасательной техники и реанимобиля иностранные граждане были доставлены в медицинское учреждение города Алматы", - уточнили в МЧС.

Самое читаемое

Наверх