В горах Алматы травмирована иностранная туристка. Инцидент произошёл в районе ледника Богдановича Медеуского района на высоте около 3500 метров, передаёт BAQ.KZ.

По предварительным данным, женщина 1998 года рождения получила травму головы, у неё наблюдалось кровотечение, самостоятельно спуститься она не могла. Пострадавшая находилась в группе из трёх туристов - граждан КНР.

Для проведения спасательной операции были незамедлительно направлены сотрудники Универсального спасательного подразделения г. Алматы, Службы спасения и Центра медицины катастроф МЧС Казахстана.

После установления точной геолокации спасатели добрались до туристов, оказали первую медицинскую помощь пострадавшей и приняли решение об эвакуации граждан.