29 июля в районе пика Молодёжный (Заилийский Алатау, предгорья Алматы) было обнаружено тело 20‑летнего пропавшего молодого человека. Общая продолжительность спасательной операции — практически два дня, передает BAQ.KZ.

Маршрут подъёма был категорированным, с ледниками — подъем спасателей на пик и спуск занял около 5 часов. В оперативной работе участвовали:

авиационный борт МЧС

более 50 спасателей и волонтёров

8 беспилотных летательных аппаратов

8 единиц техники

3 кинологических расчёта

Тело было обнаружено утром, после чего на месте работали сотрудники ДП города Алматы и психолог ДЧС для поддержки близких. Зона обследуется, устанавливаются окончательные причины происшествия.

Пик Молодёжный, высотой более 4 000 метров над уровнем моря, известен суровыми погодными условиями и сложностью маршрута даже для опытных альпинистов.

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