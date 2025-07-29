В горах Алматы нашли труп пропавшего парня
Спасатели обнаружили тело на Молодёжном.
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29 июля в районе пика Молодёжный (Заилийский Алатау, предгорья Алматы) было обнаружено тело 20‑летнего пропавшего молодого человека. Общая продолжительность спасательной операции — практически два дня, передает BAQ.KZ.
Маршрут подъёма был категорированным, с ледниками — подъем спасателей на пик и спуск занял около 5 часов. В оперативной работе участвовали:
- авиационный борт МЧС
- более 50 спасателей и волонтёров
- 8 беспилотных летательных аппаратов
- 8 единиц техники
- 3 кинологических расчёта
Тело было обнаружено утром, после чего на месте работали сотрудники ДП города Алматы и психолог ДЧС для поддержки близких. Зона обследуется, устанавливаются окончательные причины происшествия.
Пик Молодёжный, высотой более 4 000 метров над уровнем моря, известен суровыми погодными условиями и сложностью маршрута даже для опытных альпинистов.
Как обезопасить поход: памятка туристу
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- Изучите маршрут: сложность, длину, прогноз погоды, необходимое снаряжение
- Одежда и обувь — только треккинговые модели и яркие цвета
- В рюкзаке обязательно: тёплая одежда, фонарик, аптечка, термос, пауэрбанк и питание
- Сообщите близким маршрут и время возвращения
- Сделайте групповое фото перед выходом
- При потере связи звоните на 112 или 8 (727) 372 15 60, оставайтесь на месте
- Нет сигнала — двигайтесь, подавайте звуки и световые сигналы
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