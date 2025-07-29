  • 29 Июля, 19:52

В горах Алматы нашли труп пропавшего парня

Спасатели обнаружили тело на Молодёжном.

Сегодня, 19:00
АВТОР
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unsplash Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00
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Фото: unsplash

29 июля в районе пика Молодёжный (Заилийский Алатау, предгорья Алматы) было обнаружено тело 20‑летнего пропавшего молодого человека. Общая продолжительность спасательной операции — практически два дня, передает BAQ.KZ.

Маршрут подъёма был категорированным, с ледниками — подъем спасателей на пик и спуск занял около 5 часов. В оперативной работе участвовали:

  • авиационный борт МЧС
  • более 50 спасателей и волонтёров
  • 8 беспилотных летательных аппаратов
  • 8 единиц техники
  • 3 кинологических расчёта

Тело было обнаружено утром, после чего на месте работали сотрудники ДП города Алматы и психолог ДЧС для поддержки близких. Зона обследуется, устанавливаются окончательные причины происшествия.

Пик Молодёжный, высотой более 4 000 метров над уровнем моря, известен суровыми погодными условиями и сложностью маршрута даже для опытных альпинистов.

Как обезопасить поход: памятка туристу

  • Никогда не ходите в горы в одиночку
  • Изучите маршрут: сложность, длину, прогноз погоды, необходимое снаряжение
  • Одежда и обувь — только треккинговые модели и яркие цвета
  • В рюкзаке обязательно: тёплая одежда, фонарик, аптечка, термос, пауэрбанк и питание
  • Сообщите близким маршрут и время возвращения
  • Сделайте групповое фото перед выходом
  • При потере связи звоните на 112 или 8 (727) 372 15 60, оставайтесь на месте
  • Нет сигнала — двигайтесь, подавайте звуки и световые сигналы

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