20 декабря в 13:04 в ходе поисково-спасательной операции в районе Бутаковский водопад спасатели МЧС Казахстана обнаружили тело женщины, ранее пропавшей в районе пик Букреева, передает BAQ.KZ. Сообщение о пропаже поступило 19 декабря через службу "102". В полицию обратилась родственница девушки, сообщив, что та отправилась кататься на сноуборде в горной местности и перестала выходить на связь.

После получения информации в район поиска были незамедлительно направлены силы и средства территориальных подразделений МЧС, службы спасения, сотрудники полиции, спасатели РОСО МЧС и волонтёры. На месте был развёрнут оперативный штаб под руководством сотрудников ДЧС Алматы и Алматинской области. После обнаружения тела спасатели произвели спуск с высоты около 2100 метров над уровнем моря до контрольно-спасательного поста в Бутаковском ущелье. Тело было передано сотрудникам полиции. Назначена судебно-медицинская экспертиза, окончательная идентификация будет проведена после завершения всех необходимых исследований.

В поисково-спасательных работах участвовали 73 человека, включая спасателей и волонтёров, было задействовано 10 единиц техники, 5 беспилотных летательных аппаратов и 3 кинологических расчёта ДЧС Алматы и Алматинской области, РОСО, Службы спасения, Центра медицины катастроф МЧС, а также добровольцы. В МЧС напомнили, что ранее Казгидромет объявлял штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями в горной местности.