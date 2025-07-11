В горах Алматы сотрудники МЧС РК спасли двух молодых туристок, которые не смогли самостоятельно спуститься с пика Фурманова, передает BAQ.KZ.

По информации спасателей, девушки 2006 и 2007 годов рождения утром поднялись в горы, однако позже перестали выходить на связь, а их местоположение не определялось. Получив сигнал о ЧС, сотрудники РОСО немедленно отправились в район ущелья Кимасар и начали пеший подъем в сторону предполагаемой точки нахождения.

На поляне Энтузиастов девушек удалось обнаружить. Из-за резкого ухудшения погоды они не смогли продолжить маршрут. Медицинская помощь им не понадобилась.

Спасатели обеспечили безопасный спуск пострадавших к подножию. Операция завершилась благополучно благодаря оперативности и слаженным действиям сотрудников МЧС.