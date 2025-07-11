В горах Алматы спасли двух заблудившихся туристок
Из-за резкого ухудшения погоды они не смогли продолжить маршрут
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В горах Алматы сотрудники МЧС РК спасли двух молодых туристок, которые не смогли самостоятельно спуститься с пика Фурманова, передает BAQ.KZ.
По информации спасателей, девушки 2006 и 2007 годов рождения утром поднялись в горы, однако позже перестали выходить на связь, а их местоположение не определялось. Получив сигнал о ЧС, сотрудники РОСО немедленно отправились в район ущелья Кимасар и начали пеший подъем в сторону предполагаемой точки нахождения.
На поляне Энтузиастов девушек удалось обнаружить. Из-за резкого ухудшения погоды они не смогли продолжить маршрут. Медицинская помощь им не понадобилась.
Спасатели обеспечили безопасный спуск пострадавших к подножию. Операция завершилась благополучно благодаря оперативности и слаженным действиям сотрудников МЧС.
"Благодаря оперативным действиям и слаженной работе спасателей РОСО МЧС РК, операция завершилась благополучно", - говорится в сообщении ведомства.
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