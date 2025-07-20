Вечером 19 июля спасатели "109" оказали помощь туристке из Сингапура, получившей травмы в районе "Гераниевой поляны" на территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка, передает BAQ.KZ.

"По предварительной информации, девушка получила черепно-мозговую травму и множественные ушибы конечностей. Для её эвакуации с контрольно-спасательного поста "БАУ" направили группу спасателей в составе пяти человек и одной единицы техники", – пояснили в Службе спасения Алматы.

На месте пострадавшей оказали первую доврачебную помощь и начали транспортировку вниз. Для дальнейшей госпитализации на шлагбаум выше визит-центра "Аюсай" вызвали бригаду скорой медицинской помощи.