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В горах Алматы туристка из Сингапура получила черепно-мозговую травму

На месте спасатели оказали пострадавшей первую доврачебную помощь.

Сегодня, 18:11
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня, 18:11
Сегодня, 18:11
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Фото: Pixabay.com

Вечером 19 июля спасатели "109" оказали помощь туристке из Сингапура, получившей травмы в районе "Гераниевой поляны" на территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка, передает BAQ.KZ.

"По предварительной информации, девушка получила черепно-мозговую травму и множественные ушибы конечностей. Для её эвакуации с контрольно-спасательного поста "БАУ" направили группу спасателей в составе пяти человек и одной единицы техники", – пояснили в Службе спасения Алматы.

На месте пострадавшей оказали первую доврачебную помощь и начали транспортировку вниз. Для дальнейшей госпитализации на шлагбаум выше визит-центра "Аюсай" вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

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