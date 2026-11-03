В городе Алга открылась новая детско-юношеская спортивная школа
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В городе Алга Актюбинской области начала работу детско-юношеская спортивная школа №2. Первым направлением стала секция плавания, которую уже посещают 150 детей.
Занятия проводят два тренера — Ислам Кабиев и Данабек Бегалиев. Для воспитанников сформировали шесть групп с учётом возраста. Тренировки проходят в две смены: по 75 детей занимаются до обеда и после него. Спортивная школа работает с 08:00 до 18:30.
По словам руководителя районного отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Самгата Артыгалина, все необходимые документы для открытия учреждения оформлены. В дальнейшем здесь планируют развивать и другие спортивные направления.
«Это социальный объект, открытия которого жители района ждали долгое время. Дети очень рады. Мы продолжим работу по развитию массового спорта и созданию условий для регулярных занятий подрастающего поколения», — отметил Самгат Артыгалин.
Открытие школы стало важным событием для юных спортсменов. Одиннадцатилетняя воспитанница секции плавания Асылзат призналась, что давно увлекается этим видом спорта и теперь рассчитывает чаще участвовать в соревнованиях и совершенствовать своё мастерство.
Возможности нового комплекса оценили и юные баскетболисты. Ученица Алгинской казахской средней школы №3 Еркеназ, которая занимается баскетболом четыре года, отметила, что просторный и современный зал позволит улучшить подготовку к районным и областным соревнованиям.
Помимо плавания, в спортивной школе планируют открыть секции по волейболу, футболу, баскетболу, настольному теннису, дзюдо, асык ату и другим направлениям. Набор воспитанников будет проходить поэтапно.
Открытие нового объекта расширит возможности для занятий спортом и станет дополнительным стимулом для развития массового спорта среди детей и подростков района.
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