В городе Алга открылась новая детско-юношеская спортивная школа

В городе Алга Актюбинской области начала работу детско-юношеская спортивная школа №2. Первым направлением стала секция плавания, которую уже посещают 150 детей.

Занятия проводят два тренера — Ислам Кабиев и Данабек Бегалиев. Для воспитанников сформировали шесть групп с учётом возраста. Тренировки проходят в две смены: по 75 детей занимаются до обеда и после него. Спортивная школа работает с 08:00 до 18:30.

По словам руководителя районного отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Самгата Артыгалина, все необходимые документы для открытия учреждения оформлены. В дальнейшем здесь планируют развивать и другие спортивные направления.

«Это социальный объект, открытия которого жители района ждали долгое время. Дети очень рады. Мы продолжим работу по развитию массового спорта и созданию условий для регулярных занятий подрастающего поколения», — отметил Самгат Артыгалин.

Открытие школы стало важным событием для юных спортсменов. Одиннадцатилетняя воспитанница секции плавания Асылзат призналась, что давно увлекается этим видом спорта и теперь рассчитывает чаще участвовать в соревнованиях и совершенствовать своё мастерство.

Возможности нового комплекса оценили и юные баскетболисты. Ученица Алгинской казахской средней школы №3 Еркеназ, которая занимается баскетболом четыре года, отметила, что просторный и современный зал позволит улучшить подготовку к районным и областным соревнованиям.

Помимо плавания, в спортивной школе планируют открыть секции по волейболу, футболу, баскетболу, настольному теннису, дзюдо, асык ату и другим направлениям. Набор воспитанников будет проходить поэтапно.

Открытие нового объекта расширит возможности для занятий спортом и станет дополнительным стимулом для развития массового спорта среди детей и подростков района.